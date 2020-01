Fede Valverde: "No está bien lo que hice, pero era lo único que me quedaba"

El uruguayo Fede Valverde, elegido el mejor jugador de la Supercopa de España que su equipo, el Real Madrid, ganó en Yeda al Atlético Madrid, se mostró feliz por el título logrado y el reconocimiento obtenido pero lamentó haber sido expulsado por "una acción que no se debe hacer".

"Fue algo que no se debe hacer con compañeros que están jugando. Pido disculpas a Álvaro pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo. Estoy feliz por el título, pero me queda la espina por lo que hice porque no fue bueno", dijo Valverde, designado el mejor jugador por el seleccionador Luis Enrique y su equipo y el director deportivo de la RFEF Jose Francisco Molina.

"Me han apoyado. Fue un momento para mí triste. Estaba con mucha bronca. Dejaba al equipo con uno menos pero los compañeros y el cuerpo técnico me apoyaron. También Simeone, y me dijo unas palabras que no puedo decir pero lo quiero destacar porque eso no lo hace cualquiera", desveló Valverde que tuvo el apoyo de sus compañeros.

"Me felicitaron porque hoy por hoy se destaca esa jugada, una de las últimas y se quedaba un mano a mano con el portero. Cada esfuerzo y compromiso de todos los que jugaron y estuvieron en el banquillo. Me felicitaron y lo disfruté mucho" , indicó el jugador uruguayo, que anunció que va a ser papá próximamente.

"Estoy muy feliz por este reconocimiento. Trabajamos para eso. Tengo minutos, el equipo gana. Es algo bonito, disfruto todo lo que me pasa en la vida. También voy a ser papá. Son muchas cosas bonitas y quiero disfrutarlo", concluyó.