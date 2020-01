La 'rajada' de Iniesta contra el Barça por su trato a Valverde

Andrés Iniesta ha criticado abiertamente el trato que el Barcelona ha dado a Ernesto Valverde en los días previos a su despido: "Las formas o cómo se está haciendo todo, todo es un poco feo. Ese respeto hacia el entrenador que tienes, siempre debe existir". Lo ha dicho en declaraciones a Onda Cero: "Son las formas lo que más puede doler".

Guardiola desde Manchester también trasladó su apoyo a Valverde: "Barcelona es un sitio especial en el que ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde, no se merece esto. Espero que esta situación se pueda solucionar pronto, lo deseo como socio del club", aseguró.

Luis Enrique, por último,fue algo más neutro: "Hay una presión especial alrededor del entrenador y también de los jugadores, los que hemos tenido la fortuna de ser entrenadores de equipos grandes lo sabemos, que es un deporte de riesgo. Valverde es un entrenador experimentado, que ha ganado títulos y está en disposición de seguir ganándolos".