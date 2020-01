Quique Setién: "Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado estar aquí"

El sueño de Quique Setién ya es una realidad. «Ayer estaba paseando junto a las vacas en mi pueblo y ahora entrenaré a los mejores jugadores del mundo». Así manifestó el cántabro su entusiasmo por haberse culé hasta el 30 de junio de 2022. «Ayer estaba paseando junto a las vacas en mi pueblo y ahora entrenaré a los mejores jugadores del mundo». Así manifestó el cántabro su entusiasmo por haberse convertido en el nuevo entrenador del Barça en la rueda de prensa de presentación. El ex del Real Betis será el entrenador Una imagen de la presentación de Quique Setién con Bartomeu y Abidal



« Ni en mis mejores sueños habría imaginado estar aquí», afirmó emocionado Setién, que afrontó el día más feliz de su trayectoria como entrenador. Setién llega al banquillo idóneo, ya que sobre el papel el puesto le viene como anillo al dedo. A última hora del lunes, el FC Barcelona lanzó el comunicado que certificaba el despido de Ernesto Valverde, y apenas unos minutos más tarde, se anunciaba la contratación del nuevo técnico santanderino, cuya carta de presentación fueron unas declaraciones del pasado 24 de marzo de 2016.

Una filosofía de vida y una forma de ver el fútbol



El día del fallecimiento de Johan Cruyff; un día triste para el planeta fútbol y en concreto para la disciplina azulgrana. El legado del tulipán en Can Barça fue tal que llevó a la confección de un estilo o ADN característico al cuadro barcelonés. El fútbol total, posesivo, fundamentado en el buen trato del balón y en la elaboración más estricta y minuciosa. Aquel esplendor que llevó años después a su punto álgido con el sextete de Pep Guardiola en 2009, un hito sin precedentes. «Yo sentía que se podía jugar mejor al fútbol, pero no lo vi hasta que Johan nos lo enseñó». Así despidió el técnico al holandés en 2016, y mediante dicho reconocimiento se presentó al técnico en Can Barça: su «ideario futbolístico».



«Solo puedo garantizar una cosa: mi equipo va a jugar bien», aventuró. En su primer día al frente del conjunto catalán, el cántabro se mostró «ilusionado» con el «gran reto» al que se expone. Setién nunca escondió su admiración hacia ciertos futbolistas del Barça, especialmente hacia Messi, pero afirmó que sabrá diferenciar ese aprecio de su trabajo. «He hablado con él y con los demás para decirles que una cosa es la admiración que les tenga y otra es que cada cual esté en su sitio», añadió. Una imagen de Setién sobre el verde del Camp Nou

«Quiero transmitirles entusiasmo y ganas de querer ganar», explicó el preparador, que a sus 61 años ha llegado a la cima de su carrera en los banquillos y después de dirigir a otros como Racing, Poli Ejido, Logroñés, Lugo, Las Palmas y Betis. «Ayer fue una sorpresa cuando me avisaron. Jamás pensé que el Barcelona se decidiera por mí, no tengo un currículum extenso y tampoco tengo títulos. Pero he demostrado que su filosofía me encanta», confesó. Puede que a Setién no le diera para ganar copas, pero allá donde estuvo logró hazañas reseñables por las condiciones con las que compitió, sobre todo de verdiblanco. En 2012 logró ascender al Lugo a Segunda A, pero años más tardes en el Betis, además de volver a Europa, asaltó dos veces de forma consecutiva el Santiago Bernabéu y logró, curiosamente, ser el último entrenador que ganó en el Camp Nou.



Hablando de estilo, anunció que no será un talibán del 4-3-3, pero que para él lo importante «es tener clara la filosofía». Con él, si es preciso Setién «morirá», con el objetivo de «ganar los máximos títulos posibles» jugando un fútbol bonito.

Primer contacto, la cantera y Valverde

Tras su primer entrenamiento, ya ha podido hablar con Leo Messi, a quien considera, fuera de toda duda, "el mejor del mundo", pero al que le ha dicho que "una cosa es la admiración que siento por él y otra la realidad, y es la de que cada uno debe estar en su sitio". Sus nuevos futbolistas descubrirán, según apuntó, "a una persona sincera, directa y que no se anda por las ramas" y sobre todo, un amante estudioso del fútbol de Barça", concluyó.