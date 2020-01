Tremendo zasca de Amadeo Salvo contra TV3

Amadeo Salvo se mostró feliz por el sorteo de Copa del Rey que ha emparejado este martes a su Ibiza UD con el FC Barcelona, pero poco le duró la alegría. El máximo mandatario del conjunto balear ha cargado esta tarde contra EsportClub, programa deportivo de la televisión pública catalana TV3, y no ha dudado en cargar contra ellos en sus RRSS. "Yo no sé si los jugadores se irán de fiesta o no al acabar el partido", dijo el presentador del programa, mientras sonaba música discotequera de fondo y mostraban el logo de la famosa discoteca Ibiza (unas cerezas), en lugar del escudo del club

Tras lo ocurrido, el expresidente del Valencia CF compartió en su cuenta de Twitter un mensaje: "Hay más tontos que ventanas EsportClub y vosotros estáis entre los primeros. Desperdicio de televisión TV3 financiada con dinero público. Para asociar al Ibiza UD con una discoteca, al menos hay que tener gracia. Nos vemos en Can Misses y os lo diré a la cara fenómenos".