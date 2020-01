La fiesta del City con modelos italianas

'The Sun' ha destapado una fiesta al "estilo Bunga Bunga" protagonizada por los jugadores del Manchester City y 22 modelos italianas. Según el diario británico las modelos viajaron en avión de Milán a Manchester y se alojaron en el Mere Golf Resort and Spa de Knutsford.



La fiesta de Navidad retrasada se celebró tras la victoria por 6-1 del City de Pep Guardiola ante el Aston Villa.





