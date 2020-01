Velasco Carballo admite siete errores dentro del área

Carlos Velasco Carballo ha evaluado la primera mitad de temporada en representación del Comité Técnico de árbitros y lo ha hecho mostrando de forma muy esquematizada matices para distinguir qué acciones son manos o no —aunque ha vuleto a hablar de 'subjetividad' a la hora de valorar el concepto 'antinatural—, así como para justificar los fuera de juego por centímetros cuando están acreditados por el VAR a la espera de que la International Board se pronuncie al respecto. Ahora bien, ha explicado uno de los parámetros que aplican: "Si las líneas están practicamente superpuestas decimos a nuestros árbitros VAR que no le digan al árbitro que cambie su decisión". Paralelamnte, ha admitido que uno de los objetivos es reducir el tiempo de decisión del sistema de videoarbitraje.

El máximo responsable de los colegiados ha entonado parcialmente el 'mea culpa' parcialmente admitiendo que cometen errores, en concreto los ha cifrado en siete los de "no intervención" dentro del área, aunque no se ha referido a acciones concretas, y que el VAR no es perfecto:"Los árbitros cometemos errores y el VAR no es perfecto. El VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los errores claros y manifiestos".

Ha desvelado álgunos de los métodos que aplican para reducir errores: "Ejercemos la autocrítica durante toda la temporada. Cada semana mandamos a nuestros árbitros de 6 a 10 clips de vídeo para tratar de mejorar. Como mínimo les reunimos una vez al mes físicamente y analizamos de 150 a 200 jugadas."