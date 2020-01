El ingenioso invento contra el temporal de Rafinha Alcántara

El jugador del Celta, Rafinha Alcántara, no se anda con tonterías. Son días de temporal en Vigo, pero no están en el cuadro vigués como para irse a casa. El equipo de Óscar García ha convocado a sus futbolistas para entrenar y así ha aparecido el ex del Barça.

"Día de vientos violentos y ramas voladoras. A grandes males, remedios diferentes", escribió con humor el futbolista, que sonó para el Valencia CF en verano, en sus redes sociales. "LaLiga, ¿os planteáis homologar este innovador sistema para partidos con viento? escribió a su vez el club siguiendo la broma.