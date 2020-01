Ekambi y Gerard, problema en el '9' en el Villarreal

El Villarreal afronta el duelo contra el Espanyol con muchos problemas en mente. En especial en la delantera. El entrenador del conjunto castellonense, Javi Calleja, habló en la rueda de prensa previa al partido en el estadio de La Cerámica, y reconoció que se habían retomado las negociaciones con el Lyon por el delantero camerunés y hasta aseguró «podría ser» cuando se le cuestionó si está más cerca de salir del club amarillo que hace una semana. En definitiva, Ekambi saldrá de la entidad y el Villarreal ingresará una buena suma económica que le permitirá acudir al mercado a por uno o dos nombres, pero el problema está en el presente.

El Submarino tiene un partido vital contra el colista con el objetivo de sumar tres puntos y seguir acercándose a Europa y no contará con el camerunés, quien tiene ya en mente al Olympique de Lyon. El problema arriba creció cuando Javi Calleja confirmó que Gerard Moreno tampoco estará disponible, salvo sorpresa mayúscula, en el duelo. De esta manera queda la alternativa de Carlos Bacca y la de Chukwueze como falso nueve.

«Lo de Gerard lo veo mal. Se le han hecho unas pruebas y no termina de estar al cien por cien, por lo que no puede entrenar. Quedan 48 horas para el partido y forzar supondría poder perder a un jugador mucho más tiempo, por lo que vamos a ver si mañana —refiriéndose a este sábado— puede hacer algo, pero de no ser así descansará», advirtió el técnico. «Aunque no descarto a Gerard al cien por cien, en el caso de que sea baja tenemos jugadores arriba que pueden suplir esa ausencia y que me dan confianza y seguridad de cara a este partido. Carlos -Bacca- tiene toda mi confianza, es un jugador de máxima garantía» concluyó el entrenador.

Sobre el Espanyol, Calleja también elogió a Abelardo y habló de la dificultad que supone ganar al cuadro perico, que es actualmente colista. «El Espanyol llega recuperado, ha renovado la ilusión y se les ve muy metalizados para salir de abajo. Empataron con el Barça, pasaron la Copa y quieren empezar de cero. Llega Abelardo, un técnico que sus equipos son rocosos, complicados de superar y por ello sabemos que será muy difícil», señaló.



Dos empates consecutivos

El Villarreal recibirá al Espanyol ante el que dejó escapar el triunfo en el último duelo que les enfrentó en La Cerámica y frente al que lleva dos empates seguidos en las confrontaciones más recientes. El Villarreal cobró dos goles de ventaja en el marcador, logrados por Ekambi y, de penalti por Cazorla, pero luego llegó un gol en propia meta de Bonera que acortó diferencias en el tanteador. Finalmente, un disparo con rosca de Rosales desde fuera del área a falta de diez minutos restableció el empate. Un año antes el marcador fue de 1-1.