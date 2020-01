Ekambi espera en París su fichaje por el Olympique Lyon

El Villarreal CF no ha podido contar con Toko Ekambi en la derrota (1-2) ante el colista, RCD Espanyol. Precisamente el gol ha sido lo que ha fallado en el Submarino ante los catalanes (Calleja tampoco ha podido contar con Gerard Moreno por unos problemas físicos y Bacca era el único efectivo disponible), que con una gran primera parte se ha llevado el triunfo en La Cerámica.

El atacante franco-camerunés, que espera cerrar los últimos flecos para un traspaso al Olympique Lyon durante este mercado, no ha acudido al estadio a ver sus todavía compañeros. De hecho, siquiera estaba en Vila-real. Horas antes de comenzar el partido ha compartido en sus redes sociales que se encontraba ya en París, donde se ha trasladado con vistas a su fichaje. Sorprendentemente está en la capital y no en Lyon, dos ciudades alejadas por más de 450 km, algo más de cuatro horas y media en coche.



Negociaciones en curso

Hace unos días saltaron todas las alarmas. La revista francesa France Foobal avanzaba que las negociaciones entre ambos clubes estaban avanzadas, y que el club francés ya habría llegado incluso a un acuerdo con Fernando Roig. No obstante, lo cierto fue que el equipo galo ofreció unos 12 millones de euros por el delantero y el Submarino pedía 25 millones. El acuerdo, tras una segunda puja de los franceses, podría cerrarse en torno a los 20 'kilos' en los próximos días. En todo caso, sería una cantidad muy alejada de su verdadera cláusula de 60 millones de euros.

Ekambi, jugador del Villarreal CF, espera en París que se cierre su fichaje por el Olympique Lyon

El atacante ha perdido protagonismo esta temporada respecto a la pasada, en la que anotó 18 goles y dio 7 asistencias en 43 partidos oficiales. Esta campaña suma 6 dianas y 2 asistencias en un total de 19 y no ha encontrado las sensaciones más óptimas ni la regularidad. Este condicionante, unido a la propuesta de volver a la Ligue 1, hicieron que el propio Ekambi diera el primer paso para salir.



Calleja ya no cuenta con Ekambi

En la rueda de prensa previa al choque ante los 'pericos', el preparador madrileño del Villarreal CF, Javi Calleja, no escondió que lo de Ekambi está cerca de cerrarse. De hecho, el entrenador ya no cuenta con él, hecho que le llevó a descartarlo para el choque. "Toko ha recibido una oferta que le gusta, lo que le hace estar predispuesto a salir. Toko es un gran profesional y ha hecho siempre lo que ha tenido que hacer, pero si un jugador tiene esa alternativa, nosotros lo que queremos es contar con jugadores convencidos de estar aquí, y si no es así, lo mejor es buscar una salida", dijo.

"Queremos jugadores que quieran estar aquí y que estén comprometidos con los objetivos que se marcan, y sobre todo que no estén pensando en otras cosas", añadió.



