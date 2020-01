Raúl Bravo: "Que digan que mandé asesinarle (a Kovacevic) es una locura"

Raúl Bravo desmintió en 'El Larguero' que tenga cualquier relación con el tiroteo en el que se vio implicado su excompañero en Grecia Darko Kovacevic e incidió en que únicamente fueron compañeros y ahora no mantienen ninguna relación: "Darko me ha llamado preocupado por mí. Teníamos una vida sana. Es carismático. No se mete en problemas. Levantarte y ver un día tu nombre en el periódico diciendo que mandaste asesinarlo es una locura. Las noticias que dejan sangre corren como la pólvora. La gente alrededor tuya está preocupada".

El de Gandia desveló que el exatacante de la Real Sociedad le llamó dos días después de que la noticia de su presunta implicación se hiciese pública: "No he tenido ni una discusión. Me ha dicho Kovacevic que todo viene de un medio de comunicación de prensa rosa de Serbia. Le he pedido que salga a hablar para que esto quede zanjado. Me ha dicho que no podía ahora y que hablase yo. Con Darko tuve una relación magnífica. No he hablado en los últimos años. Es imposible que me puedan ligar. Con Darko no tengo nada. De broma he dicho que dirían que fui yo para quitarse el marrón de encima (...) Ha tardado dos días en llamarme. Yo hubiera llamado al momento. Mi familia estaba preocupada. Yo no le llamé. El mismo Darko cuando haya visto la noticia habrá flipado. Vincularlo con el caso Oikos es una burrada. Tú ves eso en la prensa y te preocupa. No tenemos ni negocios ni deuda. Ha sido compañero mío y nada más".