La reacción de Amadeo Salvo al robo de 40 entradas para el Ibiza-Barcelona

Dos encapuchados robaron la pasada madrugada un total de 40 entradas del partido de dieciseisavos de final de Copa del Rey entre la UD Ibiza y el FC Barcelona, que se juega este miércoles, de las oficinas del Estadio Municipal de Can Misses.





Una imagen de Can Misses

?? COMUNICADO OFICIAL: el #Ibiza anula las cuarenta entradas del Ibiza vs. Barça que han sido robadas



?? https://t.co/eIKEDG2Vde pic.twitter.com/FaTVqMk7ZH — UD Ibiza (@ibizaud) January 20, 2020

Polémica con la televisión pública catalana

Así lo ha anunciado entidad a través de un comunicado, informando de quey ha informado a los posibles compradores depara entrar en el campo para ver el encuentro de los deiciseisavos de final, ronda a la que el equipo balear ha accedido después de eliminar a un Segunda , de la Copa del Rey.La Policía Nacional investiga el robo perpetuado esta pasada noche, en torno a la una de la madrugada, al parecer por dos personas encapuchadas que han sido captadas por las cámaras de seguridad del recinto., por lo que se desplegará un control especial en la puerta número 3 de Can Misses, el punto de acceso a esa zona para detectar las entradas robadas. La UD IbizaLas entradas robadas, destinadas a personal de la academia del club ibicenco, ya han sido restituidas a sus destinatarios, que podrán ocupar esos asientos durante el partido de Copa del Rey del próximo miércoles.El club ha actuado con rapidez para evitar males mayores con esa hipotética reventa de entradas que no serán válidas. De igual modo, el presidente de la entidad balear, el exvalencianista Amadeo Salvo ha querido pronunciarse mediante sus redes sociales, mencionando el comunicado del club.. Si os las ofrecen avisad al club o a la policía".Esta no ha sido la única polémica en torno al partido de Copa entre el equipo de Segunda B,(está tercero en puestos de promoción de ascenso a Segunda A) y el. La semana pasada, al conocerse el cruce,, utilizando el como escudo del club unas cerezas en relación con una famosa discoteca de la isla. Esa relación no gustó nada a Salvo.