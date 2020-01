Así será el bonito homenaje a Emiliano Sala que planea el Nantes

El Nantes ha querido recordar la figura de Emiliano Sala en el primer aniversario del fatídico accidente que le costó la vida. El exfutbolista sufrió un terrible accidente al cruzar el Canal de la Mancha desde Francia con destino a Inglaterra.

El pasado mercado invernal, el Nantes anunciaba el traspaso del jugador al Cardiff City de la Premier League por 17 millones de euros, pero el avión que transportaba al delantero centro nunca llegó a su destino, perdiéndose el control con la cabina a mitad de trayecto. Lo cierto fue que unos días más tarde se confirmó la trágica noticia: el argentino y el piloto que iba al mando fallecieron al desplomarse la avioneta (poco a poco fueron conociéndose las causas).

El conjunto francés ha querido recortar su figura con un emocionante vídeo, pero además portará una camiseta en su honor el próximo partido ante el Bordeaux. "Porque llevaste la camiseta nantesa con grinta y lealtad, dejaste un recuerdo imperecedero en la casa amarilla. Contra Bordeaux en tu honor, el FC Nantes estará pintado con los colores de tu país. ¡Una camiseta que tú merecías!", ha escrito el conjunto galo en una publicación.

El jugador argentino falleció con 28 años y sin poder haber vestido la elástica de su selección. Tal y como ha anunciado el Nantes en su web, los fondos recaudados de la venta de esta camiseta conmemorativa serán a beneficio de San Martín de Progreso (Santa Fe) y del Proyecto Crecer de San Francisco (Córdoba), los dos clubes que formaron a Sala en categorías inferiores.



El Nantes reclamó el primer pago acordado y pidió el respaldo de la FIFA, que el 27 de febrero abrió una investigación. Según el Cardiff City, el contrato que había firmado con el argentino no era legalmente vinculante porque la Premier League aún no lo había validado.

Posteriormente, el 30 de septiembredel delantero. En su decisión tuvo en cuenta las "circunstancias únicas y específicas de esta trágica situación". El club galés no quedó satisfecho y apeló al TAS.

El Cardiff aspira con su recurso a no pagar cantidad alguna por un jugador del que ya no podrá disfrutar. Pero lo cortés no quita lo valiente: el club ha animado a sus socios y seguidores a reunirse este martes y recordar a Sala en torno a la estatua de Fred Keenor, en las inmediaciones de su estadio, para recordarle en el primer aniversario de su muerte.

, puesto que el Tribunal de Arbitraje, al anunciar que aceptaba el caso, precisó también que no habría sentencia antes del mes de junio. En algún momento antes de ese plazo celebrará una audiencia con las partes implicadas.