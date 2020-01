El Villarreal, a por la Copa...y a por un delantero

Después de ver frenada en seco una brillante racha de cinco triunfos consecutivos con la derrota contra el Espanyol del domingo (1-2), el Villarreal visita el Estadi Municipal de Montilivi para enfrentarse a un deprimido Girona con el reto de pasar a octavos de la Copa del Rey. Al no estar en competiciones europeas, la Copa supone para los groguets una vía para acercarse a Europa o a poder competir por algo más. Una eliminación, además, generaría otra vez dudas en un equipo que no pudo realizar este martes la última sesión de trabajo, ya que la borrasca Gloria obligó a cambiar el plan de viaje y desplazarse en tren y no en avión, por lo que no se llegó a tiempo para el entrenamiento de tarde.

Calleja sigue contando con problemas para su zona de ataque, ya arrastra la baja de Gerard Moreno y ha perdido al camerunés Toko Ekambi, que fue traspasado el lunes al Olympique de Lyon; por lo que la idea es la de seguir con la titularidad de Carlos Bacca como delantero de referencia. En un principio se espera que puedan entrar en el equipo la mayoría de los jugadores que no vienen actuando en liga, aunque con la presencia de varios de los fijos y habituales.

Así, futbolistas como Andrés Fernández, Rubén Peña, Funes Mori, Xavier Quintillà. Manu Morlanes, Ontiveros y Bacca, serían de la partida. Aunque en el caso de Morlanes, el jugador había estado con molestias y podría no entrar en el once, algo que dependerá de su evolución en las próximas horas.

«Tenemos que entrar en los partidos más concentrados y mostrar al rival que queremos llevarnos el partido. El mejor encuentro para demostrarlo llega ante el Girona, un equipo de Segunda con una plantilla de Primera», prosiguió Calleja tras señalar que deben pensar en ellos mismos y no en el rival.

Respecto a la marcha de Ekambi, explicó que era algo que se veía venir porque el futbolista quería marcharse y ahora su paso por el equipo es «agua pasada». «Perdemos a un goleador que ha rendido a buen nivel. Él debe centrarse en su nuevo equipo y nosotros debemos seguir a lo nuestro», indicó. «Ahora tratamos de reforzar esa posición. Buscamos un jugador que garantice un buen rendimiento y espero que haya una incorporación antes de que se cierre el plazo», comentó.