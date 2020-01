Silva y su negativa al Madrid: "Todos los años me llamaban"

David Silva ha hecho balance de su larga trayectoria profesional en un documental sobre su leyenda en el Manchester City. El campeón del mundo con España en 2010 ha sido objeto de deseo de los grandes clubes de Europa a nivel económico una y otra vez hasta que el equipo de Mánchester logró sacarlo del Valencia CF. Sin embargo Silva ha aprovechado para reconcer que el Real Madrid ha ido tras él en varias ocasiones.

"Me llamaban todos los años, pero decidimos no ir. Al año siguiente regresé a mi ciudad donde jugué hasta los 14 años", cuenta el ex valencianista sobre la decisión de no marcharse a un Real Madrid en el que Vicente Del Bosque seguía muy de cerca al futbolista.

Asimismo el propio Guardiola elogia al futbolista sobre su profesionalidad durante todos sus años en el Manchester City: "Que si es canario, que si está acostumbrado al sol, al buen tiempo... y viene a un lugar tan frío. Los prejuicios nunca son buenos asesores"