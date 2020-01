El objetivo de Europa está ahora más cerca que nunca para el Villarreal

El Villarreal ganó en Mendizorroza con un gol de Fer Niño y confirmó su reacción tras la derrota en casa contra el Espanyol. La buena noticia para el Submarino amarillo es que su último mes y medio de competición le ha permitido que ese pequeño borrón se convierta en eso, en una anécdota, porque los de Calleja están actualmente a solo tres puntos de puestos europeos. En definitiva, el Viejo Continente se coloca a un paso y lo cierto es que la dinámica es tan positiva que el equipo ya asume ese objetivo como una realidad. Como el próximo paso a dar después de haberse unido a ese tren de equipos que pelean en LaLiga por jugar en Europa el próximo curso.

El temor en el Villarreal era repetir los mismos errores del curso pasado. Estar en zona de nadie, bajar los brazos y acabar sufriendo por no bajar a Segunda División B. Sin embargo, en el peor momento del curso apareció el mejor Villarreal posible. Un equipo con las ideas claras y que incluso se impone en campos complicados como Mendizorroza sin Anguissa, Pau Torres y Gerard Moreno en el once titular. Una 'gesta' entre comillas teniendo en cuenta también que Toko Ekambi ya no está en el club, que Bacca, sin excesiva confianza este curso, fue titular y que Fer Niño salió al rescate del Submarino cuando más lo necesitaba. Y para colmo, Alberto Moreno se lesionó —una vez más— y el técnico perdió un cambio en ese sentido.

A pesar de eso, lo cierto es que el Villarreal que se dejaba puntos por el camino parece haber quedado atrás. Ese amago de repetir errores del pasado tras caer ante el Espanyol en casa se quedó en eso, en un error puntual. Es más, desde que el equipo perdió en Mestalla y se colocó a siete puntos de la sexta plaza, el Submarino ha ido en constante crecimiento tanto que ahora está a solo tres. A un partido. Y eso con el optmismo de haber encontrado la clave para rendir en campos complicados como el Sánchez Pizjuán, el Reale Arena y Mendizorroza. Y ahora toca mirar a su propio feudo y a Osasuna, el próximo rival.



Otra lesión más en la lista de Alberto Moreno



El defensa del Villarreal Alberto Moreno sufrió una nueva lesión muscular, la tercera de la temporada, y que supondrá que el equipo castellonense no disponga de sus laterales izquierdos en el partido de la próxima jornada de Liga debido a la baja por sanción de Xavier Quintillà.

Tras las pruebas realizadas este domingo, se confirmó que el defensa sufre una rotura muscular grado I-II en el bíceps femoral de la pierna derecha, la misma lesión que la vez anterior pero en la pierna izquierda. Los servicios médicos del club no confirmaron el tiempo de lesión, pero normalmente es una lesión que no bajaría de un mes, y que con los problemas acumulados por el futbolista, se supone que no se va a tener prisa para recuperarlo.

Alberto Moreno lleva una temporada aciaga por la lesiones y solo ha podido acumular seis partidos de Liga y uno de Copa del Rey, con cerca de 500 minutos de juego en total disputados, muy por debajo de lo esperado al inicio de curso.