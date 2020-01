La vuelta de Simone Zaza cobra fuerza

El tiempo vuela en contra del Villarreal CF, que sigue rastreando el mercado en busca de un delantero para sustituir a Toko Ekambi. El atacante franco-camerunés se marchó cedido al Olympique Lyon, con una opción de compra fijada a unas cifras por rendimiento deportivo (asequibles) y en La Cerámica llevan varios días buscando un perfil que encaje dentro de las posibilidades económicas y de las necesidades deportivas del equipo de Calleja. Es más, la opción preferida es la de la cesión sin opción de compra (o en caso de tenerla que no fuera un disparate).

Zaza con la camiseta del Torino

En este sentido, el último nombre que gana fuerza es Simone Zaza. Tal y como indica la prensa italiana, el ex del Valencia CF no está respondiendo a las expectativas en su segundo año en el Torino FC, donde empezó muy bien la temporada pero ha ido perdiendo protagonismo. El ariete italiano, de 28 años, arrancó el curso en Turín con muy buenas vibraciones, completando una dupla junto a Andrea Belotti que apuntaba muy alto. De hecho, Zaza anotó tres dianas en los seis partidos de la fase de clasificación para la Europa League, en plena pretemporada. Desde entonces solo ha marcado otros tres, en la Serie A, pero más allá de los goles, la sensación en torno al atacante ha cambiado: ya no hay tanta paciencia, sobre todo porque el año pasado tampoco se salió: marcó 4 goles.



Una apuesta 'segura'

Entre los 'pros' para la apuesta de Simone Zaza está su pasado en LaLiga. El italiano, tal y como apuntan desde Turín, estaría dispuesto a aterrizar en La Cerámica y por su conocimiento del contexto y experiencia en la competición se piensa que podría tener una rápida adaptación. Es lo que necesita un Villarreal CF que sin Ekambi solo mantiene a Gerard Moreno y a Bacca como atacantes en la primera plantilla, a la que también aspira el canterano que debutó con gol en Vitoria, Fer Niño. Zaza completó una gran temporada en Mestalla, en la 17/18, anotando un total de 13 dianas en 33 partidos disputados en LaLiga. Además, en su paso por el Valencia CF se ganó el cariño de la afición por su compromiso y garra.

Simone Zaza en su etapa como valencianista

En los últimos días se han barajado otras opciones, como la de Paco Alcácer, Lucas Pérez o incluso Bakambú, pero en todos los casos sus clubes pedían unas cantidades inconcebibles en Vila-real.