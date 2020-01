Aterriza en Málaga el equipo de Wuhan, epicentro del 'coronavirus'

El Wuhan Zall, equipo de la Superliga china que entrena el español José González, ha aterrizado este miércoles en Málaga para desplazarse hasta Sotogrande, en Cádiz, donde va a llevar a cabo su pretemporada. No dejaría de ser algo normal si Wuhan, la ciudad de procedencia del equipo, no fuese actualmente el epicentro del brote de coronavirius que mantiene en jaque ala Organización Mundial de la Salud tras 132 fallecimientos como consecuencia del virus.

El equipo hace casi un mes que salió de Wuhan para iniciar su pretemporada —la Superliga china está a punto de empezar— y la expedición consta de 48 perosonas personas de las cuales 27 son jugadores de la primera plantilla. Según el Ministerio de Sanidad todos ellos han sido examinados previamente y no presentan ninguna sintomatología por lo que, aunque se especuló con otro posible reconocimiento tras su llegada, se han desplazado con normaloidad a su destino.