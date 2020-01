Paco Alcácer ya está en Vila-real para convertirse en nuevo jugador 'groguet'. Villarreal y Dortmund han alcanzado ya un acuerdo que debe rubricarse y que llevará al jugador de Torrent al Estadio de La Cerámica.

Según informaciones del país germano, el futbolista podría llegar a préstamo seis meses con una opción de compra obligtoria por unos 23 millones de euros en junio, si bien no on cifras confirmadas. Lo que sí tiene claro el Villarreal es que el jugador no llega con opciones de regresar después a Alemania, es decir, que el formato de la operación le hace llegar ya y le hará ser propiedad del conjunto groguet ya sea ahora o en junio.