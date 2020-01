Todo por Paco Alcácer

El Villarreal tiene como objetivo prioritario en el mercado invernal la contratación de Paco Alcácer en los tres próximos días. El club, como ya publicó SUPER, sondeó la diponibilidad del delantero de Torrent quien desde tener conocimiento del interés prefirió esperar para ver si la operación Rodrigo propiciaba una llamada del Valencia CF, club en el que se formó y al que quería regresar. No ha sido así porque Rodrigo no ha salido y porque el Valencia no ha ido a por él, por lo que el Villarreal ya sabe que ahora Paco sí está abierto a llegar a La Cerámica. Si las negociaciones entre Villarreal y Dortmund fructifican —todo apunta a un coste equiparable al que se puede llegar a ingresar por Ekambi por encima de los 20 millones— Paco, que quiere salir como sea del Dortmund y que quiere jugar para intentar hacerse un hueco en la Selección, recalará en el Submarino