Directo: últimas horas del mercado

Viernes 31 de enero, día en que se cierra el mercado de fichajes en el fútbol europeo y en particular en la Liga Española. En lo que al Valencia CF respecta no se espera ninguna sorpresa. El club de Mestalla tiene las 25 fichas profesionales cubiertas con la llegada del lateral italiano Alessandro Florenzi, por lo que para que haya un fichaje tiene que haber una salida que no se producirá.

Eso sí, en estas últimas horas se han conocido situaciones nuevas respecto al Valencia CF como es el ofrecimiento que ha tenido el club de fichar a Simone Zaza. El delantero italiano está en el Torino pero quiere cambiar de aires y un agente ha planteado al conjunto valencianista su fichaje pero es inviable porque no hay fichas libres.

Donde sí se esperan cambios y alguno puede ser sustancial, es en el filial, en el Valencia Mestalla. A los fichajes en calidad de cedidos del lateral Pol Valentín procedente del Nàstic de Tarragona y del centrocampista Sebas Moyano del Córdoba, ya oficiales los dos, se puede añadir la contratación de algún futbolista de ataque en estas horas finales de mercado. Mientras que Neftali Manzambi se marcha cedido hasta final de temporada al Sporting.

Por su parte el Levante UD sigue pendiente de las operaciones dasí como de las llegadas depara la portería.

En el resto de la Primera División los equipos de arriba parecen haber cerrados su plantillas con las llegadas de Suso al Sevilla y de Yannick Carrasco al Atlético de Madrid, en forma de cesión.



