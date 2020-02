El momento más crítico de la era 'Cholo' Simeone

El Atlético pasa por un momento crítico. Por la exigencia del club, la entidad, comandada por Diego Pablo Simeone, vive en un escenario de tensión tras caer de los puestos de Champions League. Actualmente el equipo es sexto y está a solo tres de esa cuarta plaza pero los problemas llegan sobre todo por el fondo. Ni aquella eliminación en fase de grupo hace dos años hizo tanto daño como la situación actual, algo que pone a prueba al 'Cholo', que siempre ha encontrado solución a cualquier ausencia de recursos. Aunque ahora el problema es mayor, porque al entrenador rojiblanco no le faltan solo jugadores de calidad —por ejemplo en la delantera— sino que es que la ausencia de líderes potentes la que está dejando aturdido al equipo del Wanda Metropolitano.

El fútbol son ciclos y eso es algo evidente, pero el técnico rojiblanco ha pasado de contar con Gabi, Tiago, Filipe Luis, Juanfran y Godín, entre otros, a tener buenos futbolistas pero sin tanto peso. En cinco años, la última final de Champions en la que pusieron pie, se ha cambiado el carácter innato por tratar de enseñar a los nuevos esa filosofía 'cholista', algo que es muy complicado. Más allá de la inversión económica, que no es tanta teniendo en cuenta los grandes ingresos obtenidos por salidas como las de Griezmann, Lucas y Rodri entre otros, la ausencia de un goleador y de 'jefes' dentro del vestuario está dejando KO al Atlético.

El problema de gol es evidente, pero también dónde y cómo roba el Atlético. O mejor dicho, cómo está situado tras robo. Aquel equipo de las carreras a Costa era letal. También el cuadro rojiblanco de 2015/16, que se quedó a las puertas de ganar la Champions, pero el de la 17/18 que conquistó la Europa League también mantenía todavía ese espíritu. Incluso a pesar de quedar fuera de la Champions, con las críticas que eso conllevó, se mantuvo firme y el vestuario dejó claro cuál era el camino. La temporada pasada ya se vieron las primeras carencias del cuadro de Simeone. Un equipo con ese ADN no caería en una eliminatoría como la de la Juventus, con todo a favor, algo que marcó el fin de ciclo de algunos jugadores importantes. Otros como Lucas o Rodrigo, que podían ser nuevos ídolos y piezas fuertes de presente y futuro abandonaron el Wanda para poner rumbo a Bayern y City. Y el resultado es el que es. El equipo cayó en Copa —no perdía ante un rival que no fuera de primera desde Manzano— y marcha sexto en LaLiga. Pero no todo está perdido para el Atlético. Su gran activo, el 'Cholo', sigue en casa.



La delantera atlética

Los picos más altos de rendimiento en la delantera del Atlético de Madrid llegaron con Diego Costa lanzando desmarques al espacio y dando sentido a todo ese engranaje defensivo que tenía el conjunto rojiblanco. La 2013/14 fue la última en la que el delantero hispanobrasileño estuvo en el equipo comandado por Diego Pablo Simeone y marcó 36 goles en solo 51 partidos. Las estadísticas hacían complicado encontrar un sustituto a su altura pero Griezmann llegó para aportar algo totalmente distinto, pero también con sus virtudes dotó al cuadro del Vicente Calderón de un poder ofensivo que este año ha perdido. Y eso es uno de los grandes motivos para observar el bajón de puntos que ha sufrido en LaLiga.

La marcha de Griezmann dejó más de 120 millones en caja y el Atlético lo invirtió en Joao Félix, pero la adaptación del portugués no está siendo como se esperaba. Bien por el estilo del Cholo, porque el entrenador no le ha encontrado su sitio en el esquema ofensivo o porque el propio futbolista luso ha sucumbido —siempre de momento— ante la presión. En cualquiera de esos casos, la realidad es que el portugués no ha explotado como pareció hacerlo en pretemporada y en su primer impacto en la competición liguera. Por su parte Diego Costa está por la línea de las últimas temporadas, esas que le han llevado a marcar solo 7 goles en dos años en LaLiga desde que volvió al Atlético de Madrid. En cualquier caso hay algo que parece evidente. Morata es el único que parece aguantar el nivel ofensivo, con siete goles, a pesar de algunos fallos importantes. Correa por su parte combina grandes actuaciones con otras algo más gris. Y mientras tanto la temporada pasa y el Wanda necesita una reacción. Esa puede ser la eliminatoria ante el Liverpool.