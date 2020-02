Sport: La entrevista de Abidal que tanto ha enfadado a Messi

Éric Abidal explicó en el diario Sport el proceso que acabó con el cese de Ernesto Valverde como entrenador del Barça. "Nuestro departamento debe tener los deberes hechos porque nunca se sabe lo que puede pasar. Empezamos el trabajo del entrenador durante mi primer verano. Buscamos información y, después, el presidente tomó la decisión de renovarle. Lo asumimos porque era una decisión de club, pero ya vimos que el problema no era de resultado sino que era a nivel interno. Nunca es fácil tomar esa decisión, pero después del clásico del 18 de diciembre comenzamos a concretar más en su salida". [Guerra en el Barça: Messi ataca a Abidal]

Abidal, que dejó claro que Valverde no hubiese seguido ni ganando la Supercopa, explicó los problemas internos que detectaron. "Miraba los partidos y no miraba el resultado sino como se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión".

Sobre Quique Setién, indicó que "Quique era ADN, la ilusión de trabajar y detalles de jugadores que no juegan mucho y se sienten parte del grupo. La comunicación debe fluir y esto hace que el equipo se una y compita mejor".