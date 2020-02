"No acepto los errores del VAR"

"No acepto los errores del VAR. No cometo errores jugando en Playstation. Cometo errores cuando estoy en el banco. Cuando era comentarista de televisión, no cometía errores. El árbitro puede cometer errores y los respeto mucho porque es muy, muy difícil y todo sucede muy rápido. En el VAR tienen tiempo y es más difícil de aceptar sus fallos y sentimos que estamos siendo castigados severamente", declaró José Mourinho.

El popular técnico del Tottenham se mostró muy crítico con el sistema de videoarbitraje tras la victoria de los suyos frente a los de Guardiola (2-0). Mourinho explotó tras una polémica decisión del VAR en la que se perdonó una clara roja directa a Sterling por una durísima entrada sobre Dele Alli. "El hecho de que ahora tengamos la pantalla (con repeticiones) frente a nosotros no es bueno para nuestras emociones", dijo el entrenador portugués en una conferencia de prensa antes del partido contra Southampton. "Vemos exactamente las mismas cosas que el VAR, pero el VAR no ve tan bien como nosotros. Mi reacción se basó en lo que vi en la pantalla", dijo en alusión a la polémica jugada que todo el estadio pudo ver en los videomarcadores.