Ganar es una obligación para el Villarreal ante el Mirandés

Un partido a cara o cruz y con la presión de tener mucho que perder y poco, muy poco, que ganar. Aunque el Villarreal solo ha pisado las semifinales de Copa del Rey una vez en su historia —la única vez fue en 2015— la realidad es que el rival obliga a no fallar. Eso sí, el Mirandés no es ni mucho menos un rival sencillo y es que ya lo ha demostrado. El conjunto dirigido por Andoni Iraola se ha convertido en la Cenicienta de la competición, el único que no está en la máxima categoría. Y eso habla de la dificultad para los equipos más humildes de alcanzar estas alturas de torneo. En La Cerámica lo saben y por eso no quieren confiarse ante una oportunidad de seguir creciendo después de haber ganado cinco de los últimos seis partidos ligueros.

El gran problema para el Villarreal sin embargo estará en el centro de la defensa. Albiol causa baja por gripe y Pau Torres, que también esta fuera, completan el KO de la defensa titular. Por ello se espera que Javi Calleja apueste por Mario Gaspar en el eje de la zaga junto a Funes Mori más Rubén Peña y Quintillà en los laterales. El equipo, a pesar de esos ligeros problemas en defensa, debe poder superar al Mirandés aunque la eliminatoria a partido único obliga a no tener ni un pequeño fallo. Eso mismo quedó demostrado en el duelo que se disputó en Anduva entre los de Iraola y el Sevilla, que acabó cayendo y tendrá que ver los cuartos de final desde casa.

Por ello Calleja pondrá un once con muchos habituales, entre los que podría estar de nuevo Gerard Moreno, que ya fue titular ante Osasuna en La Cerámica, pero que podría volver a sumar minutos hoy para completar ese rodaje. Para hacer daño por fuera, Ontiveros y Chukwueze se asoman como titulares ante el Mirandés en un duelo en el que el primero de ellos necesita reivindicarse sí o sí. Aterrizó después de que el club hiciera mucha fuerza por él y sin embargo no ha explotado todavía. Aunque se confía en su potencial, la realidad es que Calleja ha prescindido de él en las últimas semanas. De hecho solo ha sumado 35 minutos en los últimos 9 encuentros ligueros.

Por su parte, en el centro del campo Anguissa será titular salvo sorpresa tras sus últimas suplencias y podría estar acompañado en el medio por Moi Gómez y Trigueros, que no terminó el duelo ligueros contra Osasuna, en otro partido en el que estuvo a un fantástico nivel. Por último, Paco Alcácer esperaría su turno en el banquillo tras su ilusionante debut en La Cerámica.



El Mirandés de Iraola

El conjunto burgalés tiene el sello de Iraola. Presión alta, intensa, rápidas salidas, buen manejo de balón y labor de equipo. Con todo, el sueño de dar una nueva sorpresa se reactiva para este miércoles, en el que el técnico no podrá contar con Carlos Julio e Iñigo Vicente, que están recuperándose de su lesión, pero si podrá hacerlo con los nuevos fichajes, Joaquín Muñoz, Sagnan y Raul Lizoain. Se presume un once inicial muy parecido al que superó al Sevilla, con el brasileño Matheus Aias como punta de lanza después del doblete logrado ante el cuadro de Lopetegui, quien contará con las incorporaciones de los Merquelanz y Álvaro Rey, que completó el histórico triunfo.