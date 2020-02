Si haces 'Klopp' ya no hay Stop

Si haces 'Klopp' ya no hay Stop REUTERS

El 'You'll never walk alone' tiene más ritmo que nunca en la Premier. Klopp ha convertido Anfield en un escenario infranquable y a su Liverpool en una auténtica máquina de resultados colectivos. De hecho, esa palabra —colectivo— define a la perfección lo que es el conjunto 'red', un grupo en el que todos destacan y en el que cada individualidad potencia al máximo las virtudes del bloque. Y a ritmo de Beatles, el Liverpool está haciendo historia y aún puede hacer más, porque tiene diez récord a tiro. O mejor dicho nueve, porque uno de ellos ya lo tiene en su bolsillo, el de mejor arranque tras 21 jornadas.

El propio Guardiola da por perdida la Premier y aunque ese título cantado, después de dos décadas, podría restarle emoción a lo que queda de competición, los de Klopp no van a pisar el freno ni mucho menos. El propio torneo inglés llevaba en su página oficial el decálogo de récords que puede cumplir el cuadro de Jurgen Klopp esta temporada, empezando por el de mejor arranque tras 21 jornadas que logró batir tras ganar al Tottenham. En el horizonte tiene muchos más y algunos desafían al Arsenal de los Invencibles de Arsene Wenger. Uno de ellos es el de más tiempo sin perder un partido. En Highbury, porque todavía estaban en ese estadio, estuvieron entre mayo de 2003 y octubre de 2004, un total de 537 días sin caer y el Liverpool lo superará si no sufre ningún KO en todo lo que queda de curso. El récord que no podrá arrebatarle al conjunto 'gunner' es el de partidos sin perder en una temporada, ya que ese Arsenal sufrió cero derrotas en la 2003/04.

Alisson, la defensa con el soberbio rendimiento de Van Dijk en el centro de la zaga y Robertson y Alexander-Arnold en el lateral han provocado que el equipo solo haya recibido 15 goles en todo el curso. En el medio, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, y un banquillo que también aporta continuamente, son el nexo de unión con un ataque de fantasía comandado por Firmino, Salah y Mané. Con esa receta, el Manchester City, gran rival 'red' en los últimos años, puede ser el gran perjudicado del nivel que se vive en Anfield y es que muchos de los récords pertenecen al equipo de Guardiola. El primero de ellos era el de puntos en las primeras 21 jornadas, pero después aparecen el de más victorias consecutivas en casa, triunfos consecutivo, victorias en una temporada, puntos en una Premier o victorias a domicilio en una temporada. En definitiva, la capacidad para poder batir a ese Manchester City de la 2017/18 habla por sí solo de la dimensión de este Liverpool, que tiene a tiro registros que parecían imposibles.



Superar la presión

La temporada pasada, el Liverpool llevó a fin de año con una diferencia de siete puntos sobre el Manchester City y además esperaba un duelo entre ambos el 3 de enero. De poder ponerse con diez a acabar a solo cuatro tras esa cita en el Etihad Stadium. Esa derrota generó mucha presión en Anfield, que lleva desde la temporada 1989/90 sin levantar un campeonato liguero. Este año ya han superado esa barrera y además ya saben lo que es alzar un gran título, la Champions de la temporada pasada, de la mano de Klopp. Ahora queda saber cuántos de esos récords superará el Liverpool.