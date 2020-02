Odegaard agranda la leyenda de los cedidos que se 'vengan' del Real Madrid

El gol de Odegaard —el 0-1 que el noruego no ha celebrado— en el Bernabéu, que en parte le ha costado la eliminación copera al Real Madrid en cuartos (3-4), agranda la leyenda de los jugadores cedidos que se han cobrado venganza del conjunto merengue a base de goles.

La llegada de los galácticos propició cesiones a principios de siglo y Munitis en la campaña 02-03 fue al Racing.

En la sexta jornada en El Sardinero hizo el 2-0 ante Casillas y lo celebró con efusividad.

También en la temporada 02-03 Eto'o se consolidó como una de las bestias negras del Madrid jugando cedido en el Mallorca. Le marcó un total de cuatro goles.

Morientes se fue cedido al Mónaco en verano de 2003 y allí llegó a la final de la Champions League. En semifinales jugó contra el Real Madrid. En la ida marcó un gol en el Bernabéu (4-2) y en el Louis II otro (3-1), y por la diferencia de goles en campo contrario el Mónaco eliminó al Real Madrid.

Por último Julio Álvarez jugó a préstamo tanto en el Racing de Santander (00-01) como en el Rayo Vallecano (02-03) y en noviembre de 2002 se midió al cuadro blanco. El partido acabó en derrota para los de Vallecas (2-3), pero el jugador marcó el gol del empate por medio de un penalti antes de que Figo se llevara los tres puntos en el tiempo añadido.

A raíz de todo aquello llegaron las cláusulas del miedo, pero con Odegaard no ha habido como no la ha habido esta temporada tampoco con Borja Mayoral, cedido por el Real Madrid en Orriols y que este año marcó en Chamartín aunque de nada sirvió para los granotas.