Zidane: "No va a cambiar nada"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confesó estar "triste" tras la eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad (3-4), miró al futuro tras analizar la mala actuación defensiva de su equipo y opinó que "algo ha pasado para encajar cuatro (goles)".

"Estoy triste, cuando se pierde es que algo ha pasado. Para encajar cuatro goles hemos cometido errores defensivos. Hasta este partido lo hicimos fenomenal y hoy no. Puede pasar y no va a cambiar nada con lo que tenemos por delante. Es un momento malo pero lo hemos intentado y agradecemos el apoyo de nuestro público que ha apoyado a los jugadores", dijo en rueda de prensa.

El técnico madridista lamentó la mala primera parte de su equipo y que no les diese con la reacción de la segunda. "Duele la eliminación, hay que decir la verdad, no nos gusta a nadie la derrota pero tenemos un partido el domingo y nos vamos a concentrar en él. Hay que recuperarse de un esfuerzo grande. Tenemos que seguir, no hay más remedio".

"Me voy con una mala sensación porque hemos perdido en nuestra casa. Empezamos mal y lo intentamos hasta el final. La segunda parte fue mucho mejor y aún con el 1-4 lo hemos intentado hasta el final, hemos luchado pero el rival ha jugado muy bien. Estuvimos mal en la primera parte en la presión y tuvimos muchas dificultades además de errores defensivos", añadió.

Zidane no quiso señalar a ningún jugador y reconoció que todos están juntos en la derrota. No se arrepintió de su fórmula de rotaciones. "La plantilla está metida, estamos todos juntos y al final es un mal partido, hemos encajado muchos goles y duele pero no va a cambiar nada el plan de rotar. Los jugadores han demostrado que funciona. Hay que levantarse y seguir trabajando duro, luchar porque este partido no va a cambiar nada".

"Cuando pongo un equipo es porque creo que lo puede hacer bien. Es fácil opinar después. No creo que nos equivocásemos en el equipo pero hay un rival que juega y lo hizo muy bien. Cometimos errores que no solemos hacer pero nada que ver con los jugadores. Cuando se pierde estamos todos juntos", explicó.

La Copa del Rey es un torneo maldito para el técnico francés pero aseguró que la derrota ante la Real Sociedad nada tuvo que ver con la anterior eliminación frente al Leganés, con una eliminatoria que le remontaron en el Santiago Bernabéu.

"No tiene ninguna similitud porque no es el mismo partido ni rival, aquella eliminatoria tenía dos partidos y el primero lo ganamos jugando mal. Hoy hemos cometido errores pero el rival es muy bueno y así es el fútbol, hay que aceptar estos partidos, levantar la cabeza y seguir con fuerza", manifestó.

Pese a los cuatro goles encajados, Zidane defendió al portero Alphonse Areola y sus defensas. "No ha sido solamente el portero y los cuatro defensas, lo que ha ocurrido es por todos los jugadores. No es su culpa que haya recibido cuatro goles, son fallos de todos en errores que no solemos cometer. Es duro recibir cuatro goles en un partido pero no hay que comerse la cabeza y pensar en el siguiente partido".