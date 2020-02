Juan Carlos Garrido deja el Etoile du Sahel

Juan Carlos Garrido y el Etoile du Sahel han roto su vinculación de "mutuo acuerdo" tal y como han anunciado ambos en sus canales oficiales. Según el conjunto africano la decisión se ha tomado por "el decepcionante rendimiento", mientras que el entrenador español aseguró que fue por que "no se han dado las condiciones para seguir".

Garrido llegó al equipo en noviembre y desde entonces ha dirigido un total de trece partidos. El Etoile se sitúa en la sexta posición del campeonato tunecino y en los cuartos de final de la Champions africana.

Este es el comunicado del entrenador:

"Hoy hemos llegado a un acuerdo con el club ESS para finalizar mi etapa como entrenador. Lamentablemente no se han dado las condiciones para seguir juntos. Las cosas a veces no son como queremos o planificamos. Me voy satisfecho con la clasificación del equipo a cuartos de final de la Champions League. Doy las gracias a jugadores, cuerpo técnico, presidente, junta directiva y aficionados y les deseo mucha suerte en el futuro. Hasta pronto"