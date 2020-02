Monchi declaró en el Football Data International celebrado hace unos días en el Wanda Metropolitano que tiene una espina clavada con Marcelino García Toral. El director general deportivo del Sevilla hizo estas declaraciones mientras explicaba qué es lo más importante a la hora de elegir un fichaje: "El momento crítico es sentarte con el entrenador y decidir el perfil. Uno de mis mayores fracasos fue mi relación con Marcelino. Solo estuvo seis meses y asumo mi culpa porque no fui capaz de hacer lo que me pedía y adaptarme a sus perfiles de juego. Interpreté subjetivamente y los jugadores no eran del perfil de Marcelino. Y eso es un error".

No es la primera vez que Monchi reconoce sentirse responsable del mal papel del asturiano en la 2011-12, al que califica como un entrenador top. Siete años después de aquella destitución, las diferencias de criterio con Peter Lim, al que acusó de jugar con él "al parchís", precipitaron que la historia se repitiese en el Valencia CF.