Jürgen Klinsmann renuncia como entrenador del Hertha

El alemán Jürgen Klinsmann ha dejado de ser el entrenador del Hertha Berlín, después de presentar su renuncia, sin llegar a cumplir ni siquiera tres meses en el cargo, aludiendo a la falta de confianza en el club.

El exseleccionador alemán informó este martes al club de la Bundesliga de su decisión, después de haberlo publicado a través de la red social Facebook donde dio "unas gracias enormes a jugadores, aficionados, espectadores y cuerpo técnico por el apoyo durante las diez últimas semanas".

El exdelantero recalcó que en "un relativo corto periodo de tiempo" el Hertha ha pasado de estar en el "momento difícil" en el que estaba cuando llegó como sustituto de Ante Convic a encontrarse "en el buen camino, a pesar de una gran parte de partidos complicados".

"Estoy más que convencido que el Hertha alcanzará su objetivo de mantenerse, pero para este trabajo, que no está todavía acabado, necesito la confianza de las personas que toman decisiones. Especialmente en una batalla por el descenso, la unidad, el espíritu de equipo y el enfoque en lo básico son los elementos más importantes y si no están garantizados, no puedo alcanzar mi potencial como entrenador y cumplir con mi responsabilidad", puntualizó Klinsmann.

Así, y después de "una larga consideración", el técnico llegó a la decisión de dejar su cargo en el Hertha y regresar a su "inicial tarea como miembro del consejo de supervisión". Klinsmann se marcha tras dirigir diez partidos al conjunto capitalino, nueve de la Bundesliga y uno de la Copa, con sólo tres victorias, cuatro derrotas, entre ellas la de la eliminación copera, y tres empates.

Por el momento, Alexander Nouri, uno de sus ayudantes, ha asumido las funciones de primer entrenador de un equipo que se encuentra seis puntos por encima del 'playoff' de promoción y que aseguró estar "sorprendido" por la decisión del también exseleccionador de los Estados Unidos.

"Especialmente después de una cooperación de tanta confianza durante el intenso periodo de traspasos invernales, en el que no hubo señales de esto", dijo Michael Preetz, director deportivo.