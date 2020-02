"No descartamos luchar por jugar la Champions"

El centrocampista del Villarreal Santi Cazorla aseguró que tras vencer al Levante por 2-1 y acceder a las plazas europeas de la clasificación de LaLiga el equipo castellonense va «a por todo» y no descarta pelear por disputar incluso la próxima edición de la Champions. «La dinámica es muy positiva. Estamos bien. Es verdad que lo de la Copa fue un palo y estamos disgustados por ello, pero el equipo sigue bien y metido en la pelea por estar arriba», afirmó ante los medios el jugador asturiano.

«Estamos en plazas europeas y ese es nuestro objetivo. Creo que podemos pelear y debemos pelear por Europa, pero no será nada fácil. Podemos aspirar a todo y debemos ser optimistas, no descartamos pelear por la Champions y no vamos a dejar escapar nuestras opciones», agregó el centrocampista, uno de los mejores futbolistas del Submarino ante los granotas. Un partido, por cierto, destacado por una acción polémica que ha enfadado mucho a la gente de Orriols.

De la victoria del sábado ante el Levante comentó que lograron tres puntos «importantes» ante un rival que les complicó «mucho» y al que costó doblegar. «Los partidos son detalles, pero el equipo ha sabido defender, manejar el partido y saber sufrir en los momentos claves. El año pasado estos partidos se nos escapaban y ahora los ganamos, estamos fuertes y eso nos ayuda a ganar», destacó.

Cazorla también advirtió que ahora deben medirse a dos rivales «duros» fuera de casa (Atlético y Athletic), pero agregó que ve «bien» al equipo para afrontar estos duelos. «El Atlético tiene un partido muy duro con el Liverpool, vamos a ver como llegan y el desgaste que les supone», dijo respecto al partido de la próxima jornada, que será el domingo 23 a las 21:00 horas.



En Europa, por primera vez

En opinión del centrocampista asturiano, jugar la próxima temporada en competición europea «pasa por lo que hagamos en casa» principalmente, si bien cree que también deben «sacar puntos fuera». En este sentido, todavía deben visitar La Cerámica rivales de la parte baja de la tabla como el Leganés, el Mallorca o el Eibar.

Cazorla no es el único que dejó rienda suelta al sueño del Submarino. «¿Champions? Soy inconformista y ambicioso, afirmó Calleja tras el triunfo ante el Levante. Lo cierto es que el equipo nunca en había estado en plazas europeas pero terminará la jornada 24 en la sexta posición y a solo dos puntos de los puestos Champions (pese a que a la Real Sociedad le queda un partido por jugar). No hace tanto, al acabar la jornada 17, el equipo era decimotercero.