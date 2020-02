El Barça tiene contratada a una empresa que defiende a Bartomeu y critica a jugadores en las redes

El Barça tiene contratados los servicios de la empresa I3 Ventures, una compañía que se dedica a crear estados de opinión en las redes sociales, con dos objetivos principales: por un lado, proteger la reputación del presidente Josep Maria Bartomeu y su junta directiva; y por la otra, erosionar la imagen de personas y entidades que tienen relación con el club en diferente grado, según una información de la Cadena SER en Cataluña.





I3 Ventures, según la misma información, gestiona decenas de cuentas en Facebook y Twitter que tanto la empresa como el club definen como "no oficiales", y que han proferido publicaciones con el objetivo de atacar la imagen de personas como Messi, Piqué y otros miembros de la actual plantilla. Estos mensajes hacen referencia a asuntos como la renovación del capitán, la actividad del defensa central con la Copa Davis o un supuesto acomodo de los jugadores.





?El Barça reconeix l'existència dels comptes "no oficials"



? Els considera necessaris per preservar la reputació del president i la marca



? Assegura que l'ordre era publicar missatges positius i que no fossin ofensius per ningú



