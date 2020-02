La emotiva carta de Sergio Asenjo tras cumplir 200 partidos con el Villarreal

Sergio Asenjo sigue batiendo récords en La Cerámica. El palentino, que ya superó a Diego López en Valladolid con más partidos como portero del Villarreal CF en LaLiga (172), se convirtió en bicentenario el pasado sábado (2-1) ante el Levante. Y lo hizo, precisamente, en Vila-real y ante la afición del Submarino. El mejor de los escenarios para un futbolista que sufrió con la cara b del fútbol, que se recuperó de hasta cuatro lesiones de gravedad en la rodilla y que regresó más fuerte para volver a afianzarse en la portería. Ahora, cumplidos los 30, Asenjo está en la cúspide de su carrera profesional y con la sensación de tener por delante todavía muchos retos por los que luchar.

Una imagen de Sergio Asenjo. EFE

Así lo manifiesta en una carta que ayer publicó en sus redes sociales y en la que agrece a toda la gente de la entidad castellonense y a la afición del Submarino el cariño recibido, sobre todo en los malos momentos. «200 partidos de amarillo. Echo la vista atrás y recuerdo aquel mes de julio de 2013 en que decidí venir a Vila-real», comienza escribiendo. «Las cosas hasta entonces no habían sido fáciles para mí y desde el primer día, la familia 'grogueta' me abrió las puertas de par en par. En cuestión de días me hicisteis sentir como en casa, parte de esta familia», relata.

El portero aterrizó en Vila-real en 2013, pero se refiere a su anterior trayectoria. Atrás dejaba tres temporadas en el Atlético sin apenas protagonismo (18 partidos de Liga disputados entre 2009 y 2013), entre otras cosas porque encadenó dos lesiones de gravedad en cuestión de un año. La primera de ellas fue en 2010 y la segunda en 2011, cuando se marchó al Málaga para recuperar el ritmo de competición y tras disputar cinco partidos volvieron los fantasmas.

Una imagen de la carta de Sergio Asenjo

«Sin embargo, no ha ido todo rodado desde entonces», añade. «He vivido situaciones muy difíciles y es ahí cuando realmente he notado lo que es el Villarreal CF. En esos momentos es cuando más he sentido el respaldo de todos los empleados del club y el cariño de todos y cada uno de vosotros. Es imposible no sentirse orgulloso al saber que detrás de ti hay un gran grupo humano tan increíble y una afición que cuando las cosas van mal, te arropa como nunca».

El destino puso de nuevo una piedra en el camino de Asenjo en abril de 2015. Fue la tercera rotura de ligamentos pero no la última, que llegaría en febrero de 2017. Son estas dos las culpables de que el guardameta no alcanzara antes los 200 partidos como 'groguet'. «He cumplido 200 partidos con la camiseta del Villarreal CF», indica ya en el tramo final del escrito. «Los que me conocen, bien saben que esta cifra para mí no es más que una consecuencia de sentirme bien, de estar a gusto, de un sentimiento de pertenencia que traspaso lo deportivo», explica. «Y eso es gracias a ti, que estás leyendo esta carta. Gracias de corazón por tu apoyo y cariño. Sempre endavant, sempre Villarreal. ¡Por muchos más juntos!», culmina.



Nuevos retos para Asenjo

En total han sido casi dos años apartado de los terrenos de juego como consecuencia de estas lesiones, pero Asenjo está en un gran momento actualmente, como el Submarino. No comenzó el curso como titular, pero acabó convenciendo a Javi Calleja y desde la jornada 3 de LaLiga, tras sumar dos empates (4-4 ante el Granada y 2-2 ante el Real Madrid) y una derrota (2-1 ante el Levante), el técnico madrileño apostó por él. Andrés Fernández, mientras tanto, quedó relegado al banquillo y fue el portero titular en la Copa del Rey.

El portero palentino celebrando una de sus paradas. SD

Por delante, Asenjo y todo el grupo tienen el objetivo de terminar la temporada en lo más alto posible y volver (tras un año de ausencia) a los puestos europeos. De momento y tras la victoria ante los granotas están en condiciones de pelear por todo, puesto que los puestos de Champions quedan a dos puntos. Son las ventajas de tener una competición como LaLiga, de extrema igualdad tanto por la cola como por los puestos de arriba.