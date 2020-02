Bartomeu se defiende y rescinde el contrato con I3 Ventures

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, ha dado sus primeras explicaciones un día después de que trascendiera la noticia de Cadena SER Catalunya que acusaba a la entidad de haber pagado a una tercera empresa, I3 Ventures, por publicar a través de redes sociales algunos contenidos contra jugadores de la actual plantilla (Piqué o Messi), sus familiares, o exmiembros de la junta directiva o extécnicos como Guardiola con el fin de desprestigiarlos y poner a la masa social en su contra.

"El Barça no ha contratado nunca ningún servicio para desprestigiar a nadie, ni jugador ni exjugador ni político ni presidente o expresidente. Es falso y lo defenderamos por todos los medios a nuestro alcance. Al Barça y de quien nos acuse de este tipo de prácticas". Unas explicaciones en acorde al comunicado publicado ayer, horas más tarde de la acusación.

Pero Bartomeu ha transmitido el malestar que siente y que padece la actual junta directiva con el asunto, ha explicado los motivos por los que han rescindido con la empresa I3 Ventures. "Se ha confirmado que una cuenta -de las que se relacionan con este asunto" habría realizado publicaciones negativas "y estamos en discusiones para rescindir los contratos con esta empresa" (algo que finalmente ha ocurrido).

Eso sí, Bartomeu ha aclarado que "sí hemos hecho y seguiremos haciendo este tipo de monotorización", pero que "no hemos encargado a una empresa que desprestigie a personas o entidad y perseguiremos a todos los que nos acusen (de haberlo hecho). Nos defenderemos donde toque y con éxito porque no es la primera vez que alguien habla del Barça sobre estos temas. Por ejemplo, el caso de corrupción en el caso de Paulinho (ha querido recordar) se demostró que no era cierto. También se ha hablado de espionaje y la Justicia nos dio la razón".