El Barcelona ficha a 'su' Rodrigo

Tres semanas después de descartar el fichaje de Rodrigo Moreno, el CF Barcelona ha fichado por fin al delantero para cubrir la baja de larga duración de Luis Suárez, aunque en realidad para poder hacerlo ha necesitado que se lesionara también Dembélé, al estar ya cerrado el mercado de invierno desde el 1 de febrero. El 'elegido' es el delantero del Leganés Martin Braithwaite, de 28 años, por el que el club azulgrana abona la cláusula de rescisión de 18 millones de euros. [Y si el Barça hace clausulazo por Braithwaite, ¿qué puede hacer el Leganés?]



El Barça no pudo fichar en su día al objetivo prioritario que era Rodrigo. Pretendía llevárselo cedido y ni siquiera comprometerse a pagarlo a partir del próximo ejercicio, al no poder asumir los 60 millones que pidió por él Peter Lim. El club azulgrana no se comprometía a garantizar más que la mitad de esa cantidad. Ahora llevaba semanas realizando un 'casting' en busca de un candidato acorde a sus posibilidades y dentro del mercado de LaLiga.



Negocio económico inmediato

Después de fracasar con otros futbolistas de un caché superior, el internacional danés no le va a salir precisamente barato, ya que además de los 18 millones de la cláusula se ha visto obligado a incorporar al jugador por lo que resta de temporada y tres más. El club madrileño, después de tenerlo durante algunos meses cedido, pagó el pasado verano por el delantero 5 millones de euros al Middlesbrough inglés.

La postura del Leganés tras conocer las intenciones de Bartomeu fue muy clara: cláusula o nada. Según la información del diario Sport, el club blaugrana ha comunicado a LaLiga que en las próximas horas hará efectivo el pago de los 18 millones de su cláusula de rescisión, para que el delantero pueda estar a las órdenes de Quique Setién de cara al partido de este fin de semana ante el Eibar. Braithwaite lleva 8 goles y una asistencia esta temporada en 27 partidos, entre Liga y Copa del Rey.

El problema lo tendrá a partir de ahora el CD Leganés, inmerso en la pelea por la permanencia en primera división, penúltimo con 19 puntos y a 2 de la salvación. En pocas semanas los 'pepineros' han perdido a En-Nesyri, después de que el Sevilla pagara su cláusula de 20 millones, y ahora a Martin Braithwaite. Su máximo accionista, Felipe Moreno, muestra así su enfado con la maniobra del Barcelona: "Entiendo que el Barça haga esto porque lo recoge la ley, pero reconozco que pensaba que no podían hacerlo. Me he quedado sorprendido".