Bartomeu: "No es justo que el Leganés no pueda reforzarse ahora"

Bartomeu: "No es justo que el Leganés no pueda reforzarse ahora" REUTERS

Josep María Bartomeu ha sorprendido en la rueda de prensa de la presentación de Braithwaite con unas declaraciones en las que se queja de la norma con la que precisamente ha fichado al delantero danés. "Evidentemente pensamos que esta normativa se debería modificar... Tampoco es justo que ahora el Leganés no pueda reforzarse con un jugador", señaló el presidente azulgrana. Con esas palabras, el máximo mandatario del equipo culé dejaba claro que no comparte la situación que vive el cuadro pepinero, aunque eso no le ha impedido ir a por el ariete después de que ya perdiera a En-Nesyri durante el mercado invernal.