El curioso récord negativo del Ajax ante Bordalás

El Getafe ha anulado al Ajax por completo y eso lo demuestra la estadística del conjunto holandés que le ha dejado sin lanzar a portería en todo el partido. Es la primera vez que el cuadro dirigido por Ten Hag se queda sin disparar entre los tres palos en todo el curso y eso demuestra la capacidad defensiva del cuadro azulón, que ha dejado KO al conjunto de Ámsterdam, aunque aún quedan 90 minutos.

Erik Ten Hag, entrenador del Ajax, lamentó precisamente en rueda de prensa el mal partido que hicieron sus jugadores en Getafe y reconoció que su equipo cayó en "bastantes trampas" para convertirse en un conjunto "oportunista" que perdió 2-0 en el Coliseum Alfonso Pérez. "Es algo que no tenía que haber ocurrido. Es una triste derrota y un problema para la vuelta. En la primera parte no hemos jugado nuestro fútbol. No hemos mantenido la posesión, hemos hecho elecciones erróneas y si te equivocas después del descanso, ocurre lo que ha pasado. Hemos perdido por nosotros mismos", dijo.

El técnico holandés afirmó que su equipo sabe "hacerlo mejor", tal y como demostró en la parte final del duelo y declaró que el Ajax puede cometer errores pero no al nivel de una eliminatoria de la Liga Europa porque "puede haber consecuencias". "¿Qué significa que veníamos avisados? Sabíamos el tipo de juego que nos esperaba, ¿pero cómo nos enfrentamos a eso? Teníamos que escaparnos de su presión. Para eso teníamos que jugar a nuestro fútbol. Nos volvimos oportunistas y nos pusimos al nivel del contrario", dijo.

"No me rindo y mi equipo tampoco. Tenemos que centrarnos en el partido del domingo. Borrón cuenta nueva y aprender para el siguiente encuentro", apuntó. Además, reconoció que "no es fácil" contrarrestar al Getafe y recordó que equipos "muy buenos" de la Liga española tropezaron ante el conjunto madrileño.

"Desde mi punto de vista no es necesario explicar por qué ha sido. Si perdemos balones constantemente, no encaja con nuestra forma de jugar".

Por último, habló sobre la reacción de Ryan Babel después de cometer una falta sobre Allan Nyom. Su jugador, imitó los gestos de dolor del jugador del Getafe para intentar mostrar que estaba fingiendo. "Lo que ha hecho Babel es algo que no hay que hacer. Él sabe que no ha actuado correctamente. No puedes entrar al trapo. Hay que mantener la cabeza fría, centrarte en jugar al fútbol", concluyó