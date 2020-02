"Me gustaría despedirme en el campo del Arsenal"

El jugador del Villarreal Santi Cazorla reconoció en una acto organizado por el club castellonense que su ilusión es "poder despedirme en el campo de la gente del Arsenal" aunque admitió que no se hace demasiadas ilusiones de que esto ocurra ya que es "muy complicado".

El futbolista militó seis temporadas en el club inglés tras ser fichado en 2012 procedente del Málaga, con el que disputó 180 partidos y anotó 29 goles. Una grave lesión en el tendón de Aquiles, provocó que tuviera que ser operado en once ocasiones y le mantuvo casi dos años sin jugar, por lo que se especuló con su posible abandono del fútbol.

Cazorla vistió la temporada del Arsenal en 180 partidos y marcó 29 goles. Reuters

Tras recuperarse, el futbolista estuvo entrenando con el Villarreal en la pretemporada del verano de 2018 y acabó firmando un contrato por una temporada, que renovó esa misma campaña por otra más que finaliza el próximo 30 de junio.

Cazorla habló sobre la posibilidad de haber jugado el pasado verano la Emirates Cup que organiza el Arsenal en su estadio y explicó que "no se pudo dar y parece difícil que se pueda llevar a cabo la despedida". "Me gustaría despedirme del Arsenal jugando ya que no lo pude hacer", y añadió que si llega ese día, será "muy bonito e inolvidable". Cabe reseñar que el astuario mantiene una buena relación con el club inglés.



Su retirada del fútbol profesional

Sobre los rumores de que la despedida se organice de cara al próximo verano, Cazorla comentó que "algo he visto por redes sociales" aunque trata de no ilusionarse en exceso pues son "muchos sentimientos y emociones" hacia la gente del Arsenal.

Respecto a su futuro una vez se retire, el jugador de 35 años confiesa que "será algo ligado al fútbol, algo más tipo director deportivo que técnico, pero no lo tengo claro". "Ya tengo una edad y debería empezar a pensarlo", añade.

Cazorla posa junto a Ramos, Pepe y Xavi Alonso tras la consecución de la Eurocopa de 2012. EFE

El mediocampista escoge a Sergio Ramos como el defensa más complicado de superar al que se ha enfrentado, "es muy bueno, muy fuerte y muy completo en todos los sentidos".

Respecto a sus referentes en el mundo del fútbol, elige a David Silva y a Andrés Iniesta, excompañeros del asturiano en la selección española. Mientras que apunta que le gustaría conocer a Diego Maradona y que su ídolo de pequeño era Michael Laudrup.