La loca fiesta de Wanda Nara para Icardi, Cavani y Di María

Varios jugadores del PSG salieron de fiesta este jueves para celebrar el cumpleaños de algunas de sus estrellas. Cavani, Icardi y Di María cumplían años prácticamente a la vez y no dudaron en pasarlo en grande. La organización de la fiesta, en un local parisino, corrió a cargo de Wanda Nara, mujer de Icardi.

Algunos de los asistentes a la fiesta comenzaron a subir vídeos a sus redes sociales, algo que no gustó mucho a la afición. Sobre todo porque se puede ver a muchos de los jugadores bailando como locos sin camiseta. Evidentemente, Neymar, no se la pensaba perder, aunque horas después anunció que no acudiría al Carnaval de Brasil. Alcohol, nocturnidad, comida no muy saludable y hasta una máquina de boxeo... no faltaron en la fiesta.

La música sonó hasta altas horas de la madrugada y fueron muchos los seguidores del PSG que recriminaron dicha fiesta precisamente después de perder en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund. Más les vale remontar en el partido de vuelta.



