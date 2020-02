Neymar: "Este año no habrá polémica"

Se había convertido en casi una tradición, pero el PSG no está en este mismo momento para celebraciones, más si cabe tras esa derrota 2-1 en Dortmund que pone en jaque su presencia en la Champions. Por eso Neymar ha anunciado que este año no irá al Carnaval de su país en Brasil. "Con inmensa felicidad anuncio que seré baja en el Carnval 2020. Esta vez no habrá polémica". Parece que el atacante ya ha aprendido la lección después de llevarse muchos 'palos' de aficionados que cuestionaron su profesionalidad otros años cuando ponía todo tipo de excusas o encontraba la forma de escaparse hacia su país.