Neymar se negó a entrenar tras el Dijon-PSG

Neymar se negó a participar en la sesión de entrenamiento posterior al Dijon-PSG (1-6) de la Copa de Francia, según afirma el diario 'L'Équipe'. El brasileño se negó a seguir las instrucciones de su entrenador, Thomas Tuchel. El alemán le ordenó que entrenara junto al resto de suplentes y no convocados para la cita, pero él decidió quedarse en los vestuarios.

El problema más reciente, su autoexpulsión en el partido contra el Girondins tras agredir a un rival. Hay que recordar que Neymar rajó de los médicos y les culpó, por ejemplo, de su ausencia. "Es difícil estar cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente, no fue mi elección, sino cosa del club, de los médicos. Ellos fueron los que tomaron esta decisión, no me gustó", llegó a asegurar. "Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió al final", sentenció el polémico jugador.

La justificación que quieren dar es que Neymar se habría sentido en condicines de jugar en Dijon y, como todavía estaría disgustado, mostraría así su malestar al técnico que en la rueda posterior al partido incluso puso en duda que el brasileño pudiera jugar en la Champions. Tuchel había dejado ir: "No puedo decir al 100% que podrá jugar contra Dortmund". La respuesta habría sentado como una bomba al atacante quien habría lanzado un nuevo pulso no saliendo al campo de entrenamiento el día después.