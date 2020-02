La rajada de Funes Mori hacia la afición del Villarreal

En las últimas horas han trascendido las declaraciones de Funes Mori, quien ha concedido una entrevista en su país para Fox Sports Radio en la que deja en mal lugar a la afición del Villarreal CF y manifiesta su enfado por la falta de oportunidades que le da Javi Calleja, ya que ha quedado relegado al puesto de tercer central por detrás de Albiol y Pau Torres.

"Uno siempre quiere jugar y este año no lo estoy haciendo mucho. Si sigo en esta situación me tendré que ir para buscar la continuidad en otro lado", expresó el zaguero argentino, que vinculó su ausencia en la selección a la falta de rodaje en La Cerámica. Por ejemplo, este año solo ha jugado 450 minutos en 7 partidos de LaLiga y gracias a la lesión de Pau Torres, siendo exclusivamente protagonista en la Copa del Rey.

Funes Mori jugó durante la lesión de Pau Torres. EFE

"Uno siempre tiene que estar en competición para poder ir a la selección. No me tienen tan en cuenta como hubiera querido y es verdad que venjo jugando en los últimos partidos, pero por la lesión de un compañero", reconoció. "Yo vine del Everton y el año pasado jugué todos los partidos de central, medio o lateral y este no se qué ha pasado", manifestó resignado. "No se me tiene en cuenta".

Funes abrió la puerta a una posible salida (ya sonó para marcharse en invierno) pero no de vuelta a Argentina. "Extraño River. Allí pase buenos momentos y se extraña la adrenalina de la gente en el campo", indicó. En este sentido, el defensor no tuvo tapujos para comparar las aficiones de Villarreal y River. "En La Cerámica la gente es fanática pero solo van a ver un partido", explicó. "Parece que esté disputando un partido de suplentes cuando juego con el Villarreal", criticó en referencia a la falta de apoyo que siente de 'groguet'. "Uno necesita gente que te aliente y te lleve adelante para motivarse más".