Sorteo de la Europa League, horario, posibles rivales de Sevilla y Getafe

Sevilla y Getafe se clasificaron para los octavos de final de la de Europa League y esperan próximo rival. El Getafe completó la épica y eliminó al Ajax, mientras que el Sevilla pasó ronda con más suspense. Un 0-0 ante el Cluj, que llegó a marcar en el 87 pero lo anuló el VAR, metió a los de Lopetegui en octavos.



El sorteo de esta ronda, que se celebra en Nyon (Suiza), no tiene ningún condicionante y todos se pueden medir contra todos. No hay cabezas de serie ni limitación para que no se enfrenten equipos del mismo país. La UEFA se reserva hacer alguna restricción que anunciará previamente al sorteo.



Horario del sorteo de octavos de final de la Europa League

El sorteo tendrá comienzo a las 13:00 horas en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon con la presencia en el bombo de dos equipos españoles, el Getafe, que eliminó al Ajax, y el Sevilla FC, que hizo lo propio con el Cluj.

Equipos clasificados



Sevilla y Getafe se pueden enfrentar con cualquiera de los rivales que lograron la clasificación para octavos y con el ganador de la eliminatoria que se decide este viernes entre el Eintracht y el Salzburgo. Al no haber restricciones los equipos españoles pueden quedar emparejados en este sorteo. Basaksehir, Basilea, Wolverhampton, Roma, LASK Linz, Wolfsburgo, Bayer Leverkusen, Getafe, Shakhtar, Copenhague, Inter, Manchester United, Sevilla y Olympiacos son los equipos que siguen en liza. Además estará la bola X, que designa al ganador del Eintracht-Salzburgo. El orden de los partidos en casa y fuera lo determina el orden en el que salgan las bolas.



Televisión y cómo seguir en directo



En España, el sorteo será retransmitido por Gol y por #Vamos, de Movistar.

Los cocos del sorteo de la Europa League



Los rivales a evitar por el Sevilla y el Getafe son principalmente los alemanes, Wolfsburgo y Bayer, los ingleses, Manchester United y Wolverhampton, y los italianos, Inter y Roma.



Cuándo se disputan las eliminatorias



Los partidos de ida se disputarán el jueves 12 de marzo y los de vuelta, una semana después, el 19. Como viene siendo habitual, el horario de los choques será en dos franjas, las 18:55 y las 21:00 horas.



Sorteo de cuartos y semifinales



Un día después del desenlace de los octavos, el 20 de marzo, tendrá lugar el sorteo de los cuartos y las semifinales, por los que los clasificados conocerán su camino hacia la final que se disputa en el Gdansk Stadium de la ciudad de Polonia.