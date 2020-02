El mejor momento para asaltar La Catedral

El Villarreal se puso por delante en el Wanda, pero no aguantó la renta

El Villarreal CF buscará reencontrarse con la victoria en San Mamés en su segundo encuentro consecutivo a domicilio ­–tras el disputado el pasado domingo en el Wanda Metropolitano–, y de paso volver a engancharse al tren europeo. El equipo de Javi Calleja ha pasado de pelear por meterse en el top4 de LaLiga; es decir, de luchar por un puesto en la zona Champions, a quedarse fuera de los puestos de Europa League en cuestión de una semana. Pero no hay tiempo que perder y el Submarino pretende reaccionar a tiempo en Bilbao para no descolgarse de esa batalla en la zona noble de la tabla por jugar una competición continental.

Jugar en La Catedral siempre intimida, pero si hay que enfrentarse al Athletic en algún momento es en este. El conjunto de Gaizka Garitano enlaza diez jornadas consecutivas sin vencer, o lo que es lo mismo lleva cuatro derrotas consecutivas en LaLiga y solo ha sumado 5 de los últimos 30 puntos disputados, quedando los leones prácticamente descartados de la lucha europea. Además el cuadro rojiblanco afrontará el próximo jueves el partido más importante de la temporada: la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada, y pese que parten con ventaja (1-0), esta es mínima y el conjunto nazarí contará con el viento a favor por jugar en casa.

El último triunfo de los 'groguets' fue ante el Levante. EFE

Calleja manifestó el viernes su desconfianza al respecto. No se fía un pelo del Athletic ni de su homólogo Garitano. Está claro que el conjunto rojiblanco jugará con la mente puesta en Granada, pero si hay cambios no serán drásticos, y de todos modos (y pese a que los resultados no estén siendo los esperados) el Athletic cuenta con un fondo de armario como para preocupar a los 'groguets'.

Sea como sea, el Villarreal debe hacer borrón y cuenta nueva en Bilbao. De poco sirve recordar que en el Wanda se pusieron por delante porque la realidad es que terminaron cediendo (3-1). Ahora es momento de ponerse el mono de trabajo y sacar adelante un partido importante, cargar las pilas y ganar confianza antes de disputar la semana que viene en La Cerámica el choque ante el Leganés.

Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Muniain, Raúl García y Williams.

Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Muniain, Raúl García y Williams. Villarreal CF: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Trigueros; Cazorla, Moi Gómez, Gerard Moreno; Paco Alcácer.

- Estadio: San Mamés.

- Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán).

- Árbitro VAR: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).