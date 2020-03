Setién lamenta la "imprecisión" de su equipo

El técnico del Fútbol Club Barcelona, Quique Setién, reconoció que su equipo "sufrió" en la segunda mitad del Clásico en el Santiago Bernabéu, en parte por una "presión muy intensa" y también por un juego "impreciso" de los azulgranas, que dejaron el 2-0 en el marcador que devolvió el liderato al Real Madrid en LaLiga Santander.

"Lo más frustrante es quizá tener ocasiones y no marcarlas. La primera parte hemos hecho cosas muy bien, hemos superado esa presión que en la segunda no hemos podido, hemos generado muchas posibilidades de avanzar y hemos llegado bien pero no hemos acertado. En la segunda parte hemos empezado a cometer imprecisiones y la presión ha sido muy intensa, no nos ha permitido avanzar y hemos sufrido. Incluso en esas circunstancias hemos tenido dos o tres ocasiones", dijo en rueda de prensa.

El entrenador culé señaló que el Barça perdió confianza con el balón en la segunda parte, donde llegaron los goles de Vinicius y Mariano. "Ya sabíamos que el Madrid ha mejorado mucho esa capacidad de apretar y recuperar tras pérdida. Hemos tenido pausa y tranquilidad, pero en la segunda parte no sé si ha mejorado, pero hemos perdido mucha confianza con el balón, hemos entrado en una fase de nervios y esto le ha dado mucha confianza al rival", apuntó.

Setién se refirió a la pérdida del liderato, recordando que queda mucha liga. "Este partido en ningún caso iba a ser decisivo, la semana pasada estábamos dos puntos por delante y ahora están ellos uno, es una derrota dura, siempre te afectan estos partidos cuando se pierden pero queda mucho y tenemos capacidad para reponernos", dijo.

"Lo cierto es que en las situaciones peores hemos tenido la primera y otra de Messi. Hemos hecho muchas cosas bien pero no nos ha valido. La dinámica del equipo ha seguido siendo buena. Hemos tenido cuatro o cinco ocasiones que no es normal que las falles", añadió, antes de referirse a la elección de Arturo Vidal para el once y no la de Martin Braithwaite.

"Arturo nos da unas cosas, más control y trabajo defensivo. Preferíamos asumir más el control que riesgos", apuntó un Setién que aseguró que confían en salir con el balón jugado, pese a la presión del rival, y elogió la entrada del fichaje danés, cuando ya había más espacios, para aprovechar su velocidad.