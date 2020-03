"Pau no se puede cortar la mano y que te piten ese penalti te hace pensar mal"

El Villarreal CF ha reiterado, mediante la publicación de unas declaraciones de Asenjo posteriores al partido, su malestar con el Comité Técnico Árbitral tras el que consideran un injusto y vergonzoso trabajo del colegiado Medié Jiménez en el partido que perdieron en San Mamés (1-0). Cabe recordar que al terminar el partido el club castellonense mandó una queja formal contra el VAR y el colegiado en particular.

Tras un partido igualado llegó el punto de inflexión: un polémico penalti que el colegiado, tras la revisión en el VAR, decidió señalar por presuntas manos de Pau Torres. "Cuando un defensa esconde las manos para que no le den, le da en el codo porque no se lo puede cortar y pita penalti ya te hace pensar mal", comenzó expresando el guardameta.

La crítica fue a más. "Estaba detrás", manifestó. "He visto como Pau escondía la mano para que no le diera, pero claro... somos humanos y un trozo de brazo tiene que aparecer por algún lado", indicó. "Parece que nos explican cuándo sí y cuando no", añadió. Una clara alusión a las explicaciones que desde el CTA tratan de ofrecer a los clubes cuando transcurren ciertas jornadas con polémica. "Habrá que seguir hasta que se pongan de acuerdo".



Una peligrosa entrada a Cazorla

El meta 'groguet' indicó su frustración con el colegiado: "No da explicaciones. Igual que no las ha dado cuando casi le parten la pierna a Cazorla. Parece que se da más valor al VAR para pitar un penalti que para guardar la salud de los jugadores". Y es que una de las jugadas más controvertidas del enfrentamiento en La Catedral llegó con la dura entrada de Capa sobre el astuariano.

Por si fuera poco, al Villarreal todavía le pitaron un segungo penalti en contra, que Asenjo paró a Williams. "En el segundo penalti a Albiol (esta vez sí fue claro) el sprint para ir al VAR es el más rápido que se pega en todo el partido", criticó el portero.

El Villarreal dejó pasar ante el Athletic la oportunidad de reengancharse al tren de la pelea por Europa. Tras esta derrota, la segunda a domicilio tras la del Wanda, cae hasta la octava posición y se queda a cinco puntos de la Europa League. "Hemos hecho un buen trabajo. El partido estaba igualado hasta que se ha decantado por su parte. Sabemos que para puntuar aquí había que sufrir, pero no sabíamos que iban a entrar factores externos para no llevarnos algo positivo", zanjó.