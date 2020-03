Alkorta descarta el fichaje de Higuaín

El director deportivo del Athletic Club, Rafael Alkorta, descartó este miércoles un posible interés del club rojiblanco por el delantero argentino Gonzalo Higuaín, actualmente en las filas de la Juventus de Turín, porque "no vale con el abuelo", en referencia a los orígenes vascos del antecesor del 'Pipita'.

Higuaín, de 32 años, termina contrato este verano con el campeón italiano y se había especulado con una posible llegada del Athletic. Sin embargo, Alkorta lo ha descartado. "Ojalá hubiera nacido o se hubiera formado aquí. Si no hay esas dos reglas... No vale el abuelo ahora mismo. No sé algún día, pero ahora no vale", dijo en declaraciones a Onda Cero.

El abuelo de Higuaín era vasco-francés según explicó el padre del 'Pipita' hace unos años. "Nuestro origen es vasco-francés, pero mi padre decía que mi abuelo le había enseñado que los vascos no son ni españolesni franceses, que son sólo vascos", afirmó su progenitor justo antes de que Higuaín recalase en el Real Madrid en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

Su bisabuelo y su tatarabuelo sí que eran vascos, pero el origen queda muy lejos para el delantero franco-argentino. En este sentido, Alkorta recordó cuando Fernando Redondo, su excompañero en el Real Madrid, le hacía una cuestión parecida. "Redondo tenía algún familiar en Oyón (Álava) y me decía: "Rafita, ¿vos crees que yo puedo jugar en el Athletic?".

"Y yo le decía: 'Por mí encantado, pero no creo que sea posible'", añadió Alkorta antes de la semana crucial en Copa. El exjugador del Athletic rechazó pensar en la gabarra antes de pasar a la final. "Como dice el 'Cholo' Simeone vamos a ir partido a partido", sentenció.