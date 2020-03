Zozulia pide "perdón" por sus polémicas declaraciones

El delantero ucraniano del Albacete Roman Zozulia ha pedido "perdón" por las declaraciones que hizo a un medio de comunicación de su país tras el partido del pasado sábado, en las que declaró que los ultras del Rayo le llamaron "primero fascista, luego nazi y ahora comunista" y que no le extrañaría "que lo siguiente fuera maricón".

En el vídeo en el que menciona la palabra maricón en español y le explica al periodista que significa "gay en español" se ríe al decirlo, motivo que ha ofendido a muchas personas y por el que el atacante ha expresado, a través del departamento de comunicación de su club, que "no quería ofender a nadie".

"No me he expresado correctamente. Por eso, y ante todo, me gustaría pedir disculpas a mis compañeros de equipo y al Albacete Balompié, ya que todas las palabras que pronuncié no se corresponden a la historia del club y a su escudo", ha declarado.

Zozulia ha reiterado sus disculpas a las personas que "se sintieron ofendidas con mis palabras" porque, según ha asegurado, "mi intención no era humillar ni ofender a nadie". "Escucho estas palabras muy a menudo en los campos de fútbol y también creo que hay que eliminarlas del fútbol y del deporte en general".

"Zozulia ha dicho respetar el camino que cada persona escoge en la vida y decide cómo vivirla" y ha remarcado que "nunca en mi vida he manifestado estar en contra de ello", ha concluido su comunicado.