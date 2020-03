Un jugador del Tottenham de Mourinho sube a pelearse a la grada (vídeo)

El futbolista inglés Eric Dier se peleó este miércoles con varios aficionados en la grada del Tottenham Hotspur Stadium debido a los insultos que había recibido su hermano pequeño, que estaba presente en la grada.



Así, el futbolista del Tottenham, tras percatarse de lo que estaba sucediendo, no dudó en abandonar el césped y se dirigió a la zona donde estaban los espectadores y su familia. "¡Es mi hermano, es mi hermano!", gritó Dier, mientras era sujetado por dos agentes de seguridad privada del estadio.







Así arrancó todo: Mourinho declaró en conferencia de prensa que un fanático del Tottenham insultó a Eric Dier, su hermano (que estaba en la tribuna) reaccionó y el jugador de los Spurs se metió en el medio. pic.twitter.com/OEeJyB19kG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

"Esta persona insultó a Eric y su familia estaba allí. El hermano pequeño no estaba feliz con esta situación y entonces Eric hizo algo que los profesionales no pueden hacer, pero sí", apuntó José Mourinho en rueda de prensa.El portugués desconocía si hubo insultos de tipo racista. "Sólo sé que la reacción de Eric se basó en lo que le pasaba a su hermano,", añadió. "Si el club quiere sancionarle no estaré de acuerdo, pero lo que hizo está mal", sentenció.En una temporada que se le está amargando a los 'spurs', el conjunto londinense cayó eliminado este miércoles a manos del, colista de la Premier League, en esa tanda de penaltis donde Fernandes erró el último lanzamiento.