El CSD adelanta las elecciones a la presidencia de la RFEF

La presidenta del Consejo Superior Deportes (CSD), Irene LOzano, ha decidido adelantar las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "para garantizar que se celebren este año olímpico", según pudo saber EFE de fuentes próximas al Consejo.

En esta decisión pesa el apoyo a la candidatura conjunta de España y Portugal para organizar el Mundial de 2030, y "no caer en agravios comparativos respecto a otras federaciones" que han adelantado elecciones este mismo año.

A mediados del pasado mes de febrero el CSD dirigió un escrito a la Abogacía del Estado para que exprese su opinión sobre la conveniencia o no de solicitar un informe al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) relativo al adelanto electoral pedido por la RFEF.

Esta actuación se debe, según informó el CSD, a que las segundas alegaciones enviadas a este organismo por parte de Luis Rubiales incluyen "nuevas y sobrevenidas circunstancias sobre las que el TAD no se pudo pronunciar en su momento, ya que éstas no se habían producido".

"La decisión de solicitar criterio a la Abogacía responde al interés del Consejo y de su presidenta de actuar con escrupuloso respeto al marco normativo actual", señaló entonces el organismo.



El TAD no respaldó el adelanto

El TAD, en un informe no vinculante, no respaldó el adelanto de las elecciones a la presidencia de la RFEF solicitadas por su presidente para que los comicios se celebren en el primer semestre de este año, por entender que no hay motivos que justifiquen este cambio y porque según los plazos del calendario electoral es imposible encajarlo en el primer cuatrimestre.

La RFEF pidió el adelanto el 16 de diciembre de 2019 al CSD ante "necesidades derivadas de la puesta en marcha de la candidatura conjunta con Portugal para el Mundial de Fútbol de 2030 y los trámites que deben desarrollarse al respecto en el segundo semestre del año 2020 que resultan claves y esenciales para el éxito de la candidatura, así como la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la organización de la Eurocopa 2020".

El parecer contrario del TAD a esta petición dejó la decisión en manos de la presidenta del CSD, Irene Lozano, que asumió el cargo el pasado 31 de enero en lugar de María José Rienda.

Semanas después Irene Lozano informó de que solicitará un segundo informe al TAD. Según dijo el CSD, "la decisión se adopta después de haber conocido el contenido del informe de la Abogacía del Estado, a la que se pidió criterio respecto al asunto", después de que el TAD emitiera su informe no vinculante en sentido contrario .

Para la Abogacía del Estado, "las segundas alegaciones, esto es, las presentadas el 5 de febrero de 2020, sí han de ser sometidas a conocimiento del TAD, por cuanto que ponen de manifiesto un nuevo hecho o circunstancia no planteado en el escrito de solicitud inicial".



Clasificación de la selección de fútbol sala

Los nuevos argumentos de la RFEF para el adelanto aluden a la reciente clasificación de la selección española de fútbol sala para el Mundial de Lituania, previsto para septiembre, y el trabajo de la candidatura conjunta con Portugal para el Mundial de 2030 y la influencia que tendría en ambos estar con el proceso electoral en curso como dicta la normativa.

Según la orden ministerial que regula las elecciones en todas las federaciones, la RFEF, por estar clasificada para los Juegos de Tokio 2020, debe celebrar su proceso electoral después de la disputa de éstos.

Luis Rubiales, que alcanzó la presidencia de la RFEF el 18 de mayo de 2018 tras ganar a Juan Luis Larrea por 80 votos frente a 55, optará a la reelección en la que tendrá como rival a Iker Casillas, que el 17 de febrero anunció su candidatura.